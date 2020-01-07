شكرا لقرائتكم "حكم" يلزم على ماهر برد " لاب توب" لسموحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد فرج عامر رئيس نادي سموحة أن لجنة شئون اللاعبين باتحاد الكرة ألزمت على ماهر المدير الفنى السابق لسموحه برد "لاب توب" أو ما قيمته بـ 55 ألف جنيه بالإضافة إلى رد 185 ألف جنيه وهو ما قيمته جزء من مقدم الذى حصل عليه عند التعاقد مع سموحه بعد فسخ تعاقده مع النادى .

كان مجلس إدارة سموحه برئاسة محمد فرج عامر قد اشتكى على ماهر عقب رحيله عن سموحه مطالبا اياه برد اللاب توب الخاص بأعمال المدير الفنى والذى استلمه أثناء توليه المهام الفنية بالإضافة إلى مبلغ 185 ألف جنيه قيمة مقدم التعاقد.

قال أن اللجنة ٌأقرت برد اللاب توب أوما يعادل قيمته البالغة 55 ألف جنيه بالإضافة إلى رد 85 ألف جنيه فقط على اعتبار ان المدير الفنى قام بالعمل 10 أيام خلال الشهر الذى رحل فيه عن سموحه .

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من ناحية اخرى رفض حسام حسن توقيع عقوبات مالية على اللاعبين عقب الخسارة أمام المصري البورسعيدي بهدفين مقابل هدف فى الدقائق الأخيرة مؤكدا أن اللاعبين أدوا ما عليهم وكانوا الأفضل لولا احتساب ضربة جزاء على الفريق التى كانت السبب فى تعديل نتيجة اللقاء .

شدد حسام حسن على لاعبيه من اخذ المباراة بمحمل الجدية خاصة وأن دجلة سيخوض اللقاء كالطائر الجريج وسيسعى بكل ما اوتى من قوة حصد الثلاث نقاط للهروب من مؤخرة الجدول وهو ما تفهمه اللاعبون واكدوا أنهم سيسعوا إلى العودة للإنتصارات من جديد بعد الخسارة المفاجئة التى تلقاها الفريق فى الجولة الاخيرة امام المصرى البورسعيدى فى الدقائق الأخيرة بهدفين مقابل هدف .

على صعيد أخر سادت حالة من الإرتياح جنبات الجهاز الفنى للفريق بعد عودة ثلاثى الفريق السيد فريد مدافع الفريق الذى غاب عن التدريبات الجماعية من فترة الإعداد وخلال جميع المباريات الماضية وجمعت جلسة مؤخرا بين اللاعب ومدير الكرة إبراهيم حسن وأعرب فريد خلالها عن أسفه لعدم تواجده خلال المرحلة الماضية وأن سوء الفهم هو السبب الحقيقى وراء استبعاده خلال المرحلة الماضية ووعد بالعودة الى سابق عهده كهداف للفريق .