شكرا لقرائتكم العميد يستبعد 6 لاعبين من قائمة سموحة قبل مواجهة دجلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر حسام حسن المدير الفنى لسموحة استبعاد السداسى أحمد جمال وإسلام الفار وشريف رضا وعمر صلاح ومحمود معاذ والسيد فريد من قائمة الفريق التى تستعد لمواجهة وادى دجلة غدا فى الجولة الثانية عشر بمسابقة الدورى المقرر إقامتها باستاد المكس الذى تم نقل المباراة إليه نظرا لوجود اعمال صيانة باستاد الإسكندرية .

حراسة المرمي: الهانى سليمان وحسين تيمور.

خط الدفاع: رجب نبيل، أحمد أبو الفتوح، شريف رضا، محمد الترهوني، أحمد جمال.

خط الوسط: محمد نادي، أحمد حمص، يوسف ديوب، محمود حليمو، محمد كوفي، ناصر ماهر، خالد محمد، إيدي إيمومو، سلامة أحمد، كريم يحيي.

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خط الهجوم: أحمد حسن مكي، رونالد وانجا، حسام حسن.

ويحتل سموحة المركز الخامس برصيد 17 نقطة، بينما يحتل دجلة المركز الأخير برصيد 6 نقاط فقط.

رصد فرج عامر رئيس سموحة مكافآت خاصة للاعبين من أجل الفوز تحقيق الست نقاط المقبلة بالفوز على دجلة ثم حرس الحدود فى الجولة الثالثة عشر والتى ستؤهل الفريق للمنافسة على وصافة جدول الترتيب .

وقد رفض حسام حسن توقيع عقوبات مالية على اللاعبين عقب الخسارة أمام المصري البورسعيدي بهدفين مقابل هدف فى الدقائق الأخيرة مؤكدا أن اللاعبين أدوا ما عليهم وكانوا الأفضل لولا احتساب ضربة جزاء على الفريق التى كانت السبب فى تعديل نتيجة اللقاء .

شدد حسام حسن على لاعبيه من اخذ المباراة بمحمل الجدية خاصة وأن دجلة سيخوض اللقاء كالطائر الجريج وسيسعى بكل ما اوتى من قوة حصد الثلاث نقاط للهروب من مؤخرة الجدول وهو ما تفهمه اللاعبون واكدوا أنهم سيسعوا إلى العودة للإنتصارات من جديد بعد الخسارة المفاجئة التى تلقاها الفريق فى الجولة الاخيرة امام المصرى البورسعيدى فى الدقائق الأخيرة بهدفين مقابل هدف .