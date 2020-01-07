شكرا لقرائتكم محمد صبحى يغادر مران الزمالك .. اعرف السبب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اكتفى محمد صبحي حارس مرمى نادى الزمالك بأداء الفقرة التأهيلية التي خاضها مع ثنائي الحراس محمد أبوجبل ومحمد عواد وعدم استكمال المران الجماعى ، وفضل الجهاز منح الحارس راحة وذلك لشعوره ببعض الإجهاد العضلي على أن يقوم بأداء بعض التدريبات بجيمانزيوم النادي.

كما انتظم يوسف إبراهيم "أوباما" لاعب وسط الفريق في التدريبات الجماعية التي أقيمت بملعب النادي ، حيث كان الفرنسي باتريس كارتيرون قد منح أمس كل من يوسف أوباما، ومحمد عبد الغني لاعبي الفريق راحة من التدريبات الجماعية استعدادًا لمواجهة زيسكو يونايتد الزامبي المقرر لها الجمعة المقبل ضمن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

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في نفس السياق كشف مصدر داخل الجهاز الفنى لفريق الزمالك أن الفرنسى باتريس كارتيرون وضع محمد صبحى حارس مرمى الزمالك فى الترتيب الثانى لحراس المرمى داخل الفريق، بعد محمد أبو جبل الحارس الأساسى، وذلك لتجهيزه للمشاركة أساسيا فى أوليمبياد طوكيو 2020.

ويرى كارتيرون أن محمد صبحى يتمتع بمميزات كثيرة ويحتاج للمشاركة فى المباريات حتى يحافظ على مستواه ويطور من أدائه ويزيد من خبراته، ما يساهم فى الحفاظ على مكانته فى المنتخب الأوليمبى الذى يستعد للمشاركة فى أوليمبياد طوكيو 2020، حيث استقر كارتيرون على الدفع بمحمد صبحى أساسيا فى المباريات السهلة، على أن يكون محمد أبو جبل هو الحارس الأساسى فى الفريق، فيما تم تصنيف محمد عواد فى الترتيب الثالث بالنسبة لحراس مرمى الزمالك.