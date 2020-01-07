أحمد عفيفي يوجه رسالة نارية لـ صلاح بعد تأكد غيابه عن حفل جوائز الأفضل في إفريقيا

أحمد أبوعقيل



وجه الإعلامي الرياضي والمستشار الإعلامي لنادي بيراميدز أحمد عفيفي رسالة نارية للدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي بعد تأكد غيابة عن حفل توزيع جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم المقرر إقامته مسا اليوم الثلاثاء.

وقال عفيفي لصلاح :" من منطلق الزمالة في الفريق، من منطلق حضوره تتويجك في بلده ووقوفه مبتسمًا راقصًا،من منطلق إقامة الحدث في مصر بالذات، من المنطلق الفني ماني افضل لاعب في افريقيا ٢٠١٩ بوضوح، فمفيش مساحة للشعور بالظلم، من كل المنطلقات مفيش مساحة لتبرير تغيبك يا صلاح".

تأكد غياب محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، عن حفل جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» للأفضل في إفريقيا خلال العام الماضي 2019، والذي تستضيفه مدينة الغردقة مساء غد، الثلاثاء.

Advertisements

وأرسل صلاح خطابًا للاتحاد الإفريقي يعتذر من خلاله عن عدم حضور الحفل، نظرًا لوجود عائلته في إنجلترا.

وكانت التكهنات قد أشارت إلى نية صلاح بعد الحضور بعد التسريبات التي أشارت إلى فوز السنغالي ساديو ماني بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا.

وزادت تلك التكهنات بعد وصول النجم السنغالي على متن الطائرة الخاصة التي نقلته من إنجلترا، ولم يتواجد معه محمد صلاح ولا رياض محرز، لاعب مانشستر سيتي.