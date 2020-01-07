شكرا لقرائتكم خبر عن الجهاز الفنى للزمالك يمنح محمد صبحى راحة من التدريبات الجماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر عمرو عبد السلام مدرب حراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك اكتفاء محمد صبحى حارس الفريق بأداء الفقرة التأهيلية التى خاضها مع ثنائى الحراس محمد أبو جبل ومحمد عواد، وعدم استكمال المران الجماعى، وفضل الجهاز منح الحارس راحة وذلك لشعوره ببعض الإجهاد العضلى على أن يقوم بأداء بعض التدريبات بجيمانزيوم النادى.

كما انتظم يوسف إبراهيم "أوباما" لاعب وسط الفريق فى التدريبات الجماعية التى أقيمت بملعب النادى، حيث كان الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك قد منح أمس كل من يوسف أوباما، ومحمد عبد الغنى لاعبى الفريق راحة من التدريبات الجماعية استعدادًا لمواجهة زيسكو يونايتد الزامبى المقرر لها الجمعة المقبل ضمن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.

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فيما خصص الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون فقرة تأهيلية خاصة لعبدلله جمعة لاعب الفريق على هامش المران المقام حاليا، حيث قام اللاعب بالركض الخفيف حول الملعب بعدها توجه لجيمانيزيوم النادى لاستكمال باقى البرنامج الذى تم وضعه له لرفع معدل اللياقة لديه.

فى نفس السياق كشف مصدر داخل الجهاز الفنى لفريق الزمالك أن الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق وضع محمد صبحى حارس مرمى الزمالك فى الترتيب الثانى لحراس المرمى داخل الفريق، بعد محمد أبو جبل الحارس الأساسى، وذلك لتجهيزه للمشاركة أساسيا فى أوليمبياد طوكيو 2020.

ويرى كارتيرون أن محمد صبحى يتمتع بمميزات كثيرة ويحتاج للمشاركة فى المباريات حتى يحافظ على مستواه ويطور من أدائه ويزيد من خبراته، ما يساهم فى الحفاظ على مكانته فى المنتخب الأوليمبى الذى يستعد للمشاركة فى أوليمبياد طوكيو 2020، حيث استقر كارتيرون على الدفع بمحمد صبحى أساسيا فى المباريات السهلة، على أن يكون محمد أبو جبل هو الحارس الأساسى فى الفريق، فيما تم تصنيف محمد عواد فى الترتيب الثالث بالنسبة لحراس مرمى الزمالك.