شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. حكم يلزم على ماهر برد "لاب توب" لسموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد فرج عامر رئيس نادى سموحة أن لجنة شئون اللاعبين باتحاد الكرة ألزمت على ماهر المدير الفنى السابق لسموحة برد "لاب توب" أو ما قيمته بـ 55 ألف جنيه، بالإضافة إلى رد 185 ألف جنيه وهو جزء من المقدم الذى حصل عليه عند التعاقد مع سموحة بعد فسخ تعاقده مع النادى.

وكان مجلس إدارة سموحة برئاسة محمد فرج عامر قد اشتكى على ماهر عقب رحيله عن سموحة مطالبا إياه برد اللاب توب الخاص بأعمال المدير الفنى، والذى استلمه أثناء توليه المهام الفنية بالإضافة إلى مبلغ 185 ألف جنيه قيمة مقدم التعاقد. Advertisements

من ناحية أخرى رفض حسام حسن توقيع عقوبات مالية على اللاعبين عقب الخسارة أمام المصرى البورسعيدى بهدفين مقابل هدف فى الدقائق الأخيرة، مؤكدا أن اللاعبين أدوا ما عليهم وكانوا الأفضل لولا احتساب ضربة جزاء على الفريق التى كانت السبب فى تعديل نتيجة اللقاء.

شدد حسام حسن على لاعبيه من أخذ المباراة بمحمل الجدية، خاصة أن دجلة سيخوض اللقاء كالطائر الجريج، وسيسعى بكل ما أوتى من قوة حصد الثلاث نقاط للهروب من مؤخرة الجدول وهو ما تفهمه اللاعبون واكدوا أنهم سيسعوا إلى العودة للإنتصارات من جديد بعد الخسارة المفاجئة التى تلقاها الفريق فى الجولة الاخيرة امام المصرى البورسعيدى فى الدقائق الأخيرة بهدفين مقابل هدف.

على صعيد آخر سادت حالة من الارتياح جنبات الجهاز الفنى للفريق بعد عودة ثلاثى الفريق السيد فريد مدافع الفريق الذى غاب عن التدريبات الجماعية من فترة الإعداد وخلال جميع المباريات الماضية وجمعت جلسة مؤخرا بين اللاعب ومدير الكرة إبراهيم حسن وأعرب فريد خلالها عن أسفه لعدم تواجده خلال المرحلة الماضية وأن سوء الفهم هو السبب الحقيقى وراء استبعاده خلال المرحلة الماضية ووعد بالعودة الى سابق عهده كهداف للفريق.