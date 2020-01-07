شكرا لقرائتكم خبر عن غموض موقف منتخب غانا من المشاركة فى تصفيات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من الغموض تسيطر على مشاركة منتخب رجال الكرة الطائرة الغانى فى تصفيات أفريقيا التى تستضيفها مصر بدءا من اليوم باستاد القاهرة، والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.

ومن جانبه أكد شريف الشمرلى مدير المنتخبات القومية أن أمر مشاركة غانا من عدمها لم يحسم حتى الآن فى ظل وجود تأكيدات على أنها ستصل خلال ساعات وأقاويل أخرى تنفى عدم حضورها.

ويواجه، اليوم الثلاثاء، منتخب رجال الكرة الطائرة الأول نظيره الجزائرى فى افتتاح مشوار تصفيات أفريقيا التى تستضيفها مصرفى استاد القاهرة، والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.

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ويسبق اللقاء حفل افتتاح التصفيات يتضمن فنون استعراضية، وقائمة اللاعبين فى هذه البطولة كلاً من عبد الله عبد السلام وحسام يوسف وأحمد صلاح وهشام يسرى ومحمد عادل ومحمد محسن ورشاد شبل وعبد الرحمن سعودى وأحمد سعيد وعمر نجيب ومصطفى عبد الرحمن وأحمد ضياء ومحمد رضا وشريف على .

فيما يضم الجهاز الفنى كلاً من، جيدو فيرميلن مديرًا فنيًا وأحمد عاشور مدرب عام وسامح ظلام إصابات ملاعب وتأهيل وأحمد سعودى طبيب وهاين أدولف لياقة بدنية وماتشيك ماريك أحصائى وهانى فكرى مدير إدارى وحسن عابد مدير إدارى المنتخبات وشريف الشمرلى مدير المنتخبات.

ومن المقرر أن يلتقى منتخب مصر مع غانا غدا فى حالة وصولها وتونس يوم 9 وأخيرًا الكاميرون يوم 11 من الشهر نفسه، حيث عادت البعثة إلى القاهرة فجر الخميس بعد ختام معسكر بلغاريا .

وخسر منتخب رجال الكرة الطائرة الأول بقيادة مديره الفنى جيدو أمام نظيره البلغارى فى مباراتين بنتيجة 3 / 1 بعدما خسر أمام بلجيكا بنتيجة 3/1 فى ثاني الوديات التى جمعت المنتخبين الأحد الماضى بعد أن تعادل فى أول ودية 2 / 2 فى ظل رفض المدير الفنى للمنتخب البلجيكى خوض الشوط الخامس فى المعسكر الذى أقيم على أرضه.