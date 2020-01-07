شكرا لقرائتكم خبر عن موهبة على الطريق.. محمد عبد المنعم مدافع برتبة هداف فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى قطاعات الناشئين العديد من المواهب الكروية التى تحتاج لفرصة المشاركة تحت الأضواء والمتابعة الجماهيرية، لإثبات جدارتهم وإظهار قدراتهم الحقيقية داخل المستطيل الأخضر.

ومن بين هذه المواهب محمد عبد المنعم مدافع شباب الأهلى مواليد 99، الذى يحلم بفرصة المشاركة مع الفريق الأول لإثبات جدارته بارتداء القميص الأحمر، خاصة بعدما تم تصعيده إلى الفريق الأول مؤخراً بعد الإصابة التى تعرض لها سعد سمير ويقدم الخليج 365 بطاقة تعريفية لحارس الأهلى المرتقب.

تاريخ الميلاد: 1 / 2 / 1999

المثل الأعلى: وائل حمعة، راموس، فان ديك

عدد الأهداف التى سجلها: هدفين فى الموسم الحالى مع فريق الشباب، و8 أهداف فى الموسم الماضى.

حلم الاحتراف: الدورى الإنجليزى

محمد عبد المنعم هو أحد المواهب التى فرضت نفسها على اختيارات مدربين الأهلى، حتى قبل الإصابة التى تعرض لها سعد سمير، ليضر رينيه فايلر إلى الاعتماد على مدافع شباب 99، حيث كان حسام البدرى المدير الفنى السابق للأهلى، هو أول من اكتشف اللاعب واستشعر فيه خامة مبشرة فى دفاعات الفريق الأحمر.

وشارك محمد عبد المنعم مع الفريق الأول فى وديتى أتليتكو مدريد والشباب السعودى، ولقى إشادة من مدرب الأهلى وقتها لتتجدد الفرصة الآن أمام ناشئ القلعة الحمراء المتعطش لإثبات الذات لارتداء القميص الأحمر مع الفريق الأول وتمثيل الأهلي في فريق الكبار.

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مدافع القلعة الحمراء المرتقب والذى تم تصعيده بعد إصابة سعد سمير بقطع فى وتر أكيليس ليغيب عن الفريق لمدة 8 أشهر، من المقرر أن يعتمد عليه فايلر في دوري أبطال أفريقيا إذا استلزم الأمر، خاصة وأن مدرب الأهلي ما زال في حيرة من أمره لضم الصفقة الأخيرة للفريق الأحمر هل تكون مهاجم جديد أم مدافع، وهو ما يتيح الفرصة للاعب للمشاركة مع الفريق فى المباريات المقبلة.



عبد المنعم في تدريبات الفريق الاول



عبد المنعم



محمد عبد المنعم بقميص الاهلي



محمد عبد المنعم في التدريبات



محمد عبد المنعم مدافع الاهلي



مدافع الاهلي