شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب السلحدار مع الإسماعيلى قبل مباراة الوداع مع بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ستكون مباراة بيراميدز والإسماعيلى المقرر لها الخامسة عصر اليوم الثلاثاء على استاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدورى العام هى المباراة الأخيرة لـ "أدهم السلحدار" مديراُ فنياً للدراويش بعدما تعاقد مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان مع الفرنسى "ديديه جوميز دا روسا" مديرا فنيا للفريق الأول، فى سبيل إعادة الفريق لمساره الصحيح تحت القيادة الفنية الفرنسية الجديدة، وتولى السلحدار تدريب الفريق الأصفر بشكل مؤقت خلفاً للصربى ميودراج يستيش الذى تمت إقالته من منصبه عقب الخسارة من الاتحاد السكندرى بالدورى، وإجمالا قاد ميودراج الإسماعيلى فى 9 مباريات فاز فى 5 مواجهات وخسر 4 لقاءات ولم يعرف التعادل ، وسجل الفريق تحت قيادته 11 هدفاً وتلقت الشباك الصفراء فى عهده 10 أهداف .

السلحدار أنجز مهمته بنجاح حيث قاد الدراويش فى 8 مباريات بمختلف البطولات حقق الفوز فى 4 مواجهات وتعادل فى مباراتين وخسر مثلهما، ليقود الإسماعيلى للتأهل لدور الـ 16 بكأس مصر عقب الفوز على الاعلاميين بهدف دون رد ، كما نجح فى قيادة الفريق الاصفر لوضع قدماً للتأهل لنصف نهائى البطولة العربية بعدما فاز فى مباراة الذهاب بالاسكندرية على زعيم الثغر بهدف دون رد ، بينما فاز المقاصة ونادى مصر بالدوري وتعادل مع طنطا وانبى وخسر من الاهلى والمقاولون العرب.

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ويملك جوميز المدير الفنى الجديد للإسماعيلى سيرة ذاتية مميزة مع الفرق التى تولى تدريبها ، ديديه جوميز من مواليد 10 اكتوبر 1969 (50 عام) سبق له تولى تدريب أندية شبيبة قسنطينة الجزائري والقطن الكاميروني وحورية الغيني ورايون سبورت الرواندي .

ومن جانبه طالب أدهم السلحدار المدير الفنى للإسماعيلى لاعبيه بتصحيح مسار الفريق الأصفر واستغلال تعثر بيراميدز لخطف النقاط الثلاث، لاسيما بعد الظلم التحكيمى الذى تعرض له الدراويش فى مواجهة إنبى ويبدو التشكيل المتوقع للدراويش أمام بيراميدز مكون من: محمد مجدى - أحمد أيمن – محمد هاشم – إبراهيم أبو اليزيد – أسامة إبراهيم - عماد حمدى – محمد مخلوف - بيكيتى سيلفا – محمد صادق – عبد الرحمن مجدى - محمد الشامى.

ويحتل بيراميدز المركز السادس بجدول ترتيب الدورى برصيد 16 نقطة بعد أن لعب 11 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى مثلها وخسر 3 لقاءات، وسجل لاعبوه 17 هدفا وتلقت شباكه 14 هدفاً، فيما يحتل الإسماعيلى المركز الحادى عشر برصيد 14 نقطة بعد أن لعب 11 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 2 وخسر 5 مواجهات، وسجل لاعبوه 7 أهداف وتلقت شباكه 11 هدفاً.