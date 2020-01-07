شكرا لقرائتكم خبر عن أوباما ينتظم فى تدريب الزمالك وتأهيل عبد الله جمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتظم يوسف إبراهيم "أوباما" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك فى التدريبات الجماعية المقامة حاليا بملعب النادى، حيث كان الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك قد منح أمس كل من يوسف أوباما، ومحمد عبد الغنى لاعبى الفريق راحة من التدريبات الجماعية استعدادًا لمواجهة زيسكو يونايتد الزامبى المقرر لها الجمعة المقبل ضمن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.

فيما خصص الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون فقرة تأهيلية خاصة لعبد لله جمعة لاعب الفريق على هامش المران المقام حاليا ، حيث قام اللاعب بالركض الخفيف حول الملعب بعدها توجه لجيمانيزيوم النادي لاستكمال باقى البرنامج الذى تم وضعه له لرفع معدل اللياقة لديه.

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من ناحية أخرى كشف مصدر داخل الجهاز الفنى لفريق الزمالك أن الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق وضع محمد صبحى حارس مرمى الزمالك فى الترتيب الثانى لحراس المرمى داخل الفريق، بعد محمد أبو جبل الحارس الأساسى، وذلك لتجهيزه للمشاركة أساسيا فى أوليمبياد طوكيو 2020.

ويرى كارتيرون أن محمد صبحى يتمتع بمميزات كثيرة ويحتاج للمشاركة فى المباريات حتى يحافظ على مستواه ويطور من أدائه ويزيد من خبراته، ما يساهم فى الحفاظ على مكانته فى المنتخب الأوليمبى الذى يستعد للمشاركة فى أوليمبياد طوكيو 2020، حيث استقر كارتيرون على الدفع بمحمد صبحى أساسيا فى المباريات السهلة، على أن يكون محمد أبو جبل هو الحارس الأساسى فى الفريق، فيما تم تصنيف محمد عواد فى الترتيب الثالث بالنسبة لحراس مرمى الزمالك.

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز فى مباراته الإفريقية بعدما احتل المركز الثانى بجدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط فيما تصدر مازيمبى الكونغولى الترتيب برصيد 7 نقاط، فيما جاء زيسكو يونايتد فى المركز الثالث برصيد نقطتين بالتساوى مع أول أغسطس الأنجولى الذى احتل المركز الرابع برصيد نقطتين أيضًا.