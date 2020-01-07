شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة أسوان.. 7 أرقام لـ"الجونة وتماسيح النيل" فى الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنتظر الجماهير العاشقة للدورى المصرى الممتاز المواجهة بين فريقى الجونة وأسوان والمحدد لها الثانية والنصف ظهر اليوم الثلاثاء على استاد أسوان، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدورى العام.

ويسعى تماسيح النيل إلى تصحيح الأوضاع فى ظل وجودهم فى المركز قبل الأخير بالدورى، حيث يخوضون اللقاء بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من من الزمالك بهدفين دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة.

بينما يطمح فريق الجونة فى إيقاف خسارة النقاط بعد ضياع نقطتين مهمتين فى الظهور الأخير بالدورى بالتعادل مع الإنتاج الحربى سلبيا.

Advertisements

وطالب مجدى عبد العاطى المدير الفنى لأسوان لاعبيه بتحقيق فوز يساهم فى التقدم فى سباق مراكز المسابقة أمام منافس قوى، ويبدو التشكيل المتوقع لتماسيح النيل أمام الجونة مكون من: مسعد عوض، محمود نعيم، محمد إسماعيل، إبراهيم القاضى، طارق أبو العز، مصطفى عادل، أحمد عامر، هيثم الفيل، أحمد فتحي، سيلا، محمد الصباحى.

فيما يسعى البرتغالى بيدرو بارنى المدير الفنى للجونة لتحقيق فوزه الأول مع الفريق منذ توليه المسئولية خلفاً للصربى نيبوشا، ويبدو التشكيل المتوقع للجونة أمام أسوان مكون من: محمود الغرباوي - محمود الجزار - لؤى وائل - محمد نجيب- جوزيف جوناثان - محمد محسن ليلة - أكرم توفيق - أحمد حمدي - عمرو عبد الفتاح "عموري" - عمرو بركات - والتر بواليا.

ويرصد الخليج 365 7 أرقام لـ الجونة و أسوان " فى الدورى الممتاز بالجدول التالى :