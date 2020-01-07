برة الملعب.. روان أيمن بطلة ألعاب القوى: نفسى أكون إعلامية وبحب تامر حسنى

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ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟ القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيداً عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تتحقق على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، نجمة اليوم هى روان أيمن لاعبة منتخب ألعاب القوى، والحاصلة على الميدالية الفضية فى رمى المطرقة لأولمبياد الشباب ، فكان معها الحوار التالى..ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟ الرسم فى أوقات الفراغ، وأستغل الوقت الذى لا يكون فيه تدريبات وأرسم كثيرا. ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟ ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟ لا أعرف أى شىء فى المطبخ، خاصة الطبخ والأكلات فأنا أحب تناول الطعام لكن لا أعرف طريقة إعداده. من نجمك المفضل؟ من نجمك المفضل؟ أحمد السعدنى وكريم محمود عبد العزيز. من مطربك المفضل؟ من مطربك المفضل؟ تامر حسنى أغانيه شبابية وكلها حلوة. لو لم تكونين لاعبة كنتى تتمنى تكونى إيه؟ لو لم تكونين لاعبة كنتى تتمنى تكونى إيه؟ كان نفسى أكون إعلامية وأوصل رسالة للناس. Advertisements لما تتعاكسى فى الشارع.. ممكن تستخدمى العنف أم لا؟ لما تتعاكسى فى الشارع.. ممكن تستخدمى العنف أم لا؟ لا طبعا.. ولا استخدم العنف ولا أبص عليه أصلا وكأن محدش بيتكلم فالتجاهل أفضل حل. مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى مثلها؟ مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى مثلها؟ ياسمين عبد العزيز ومى عز الدين. بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟ بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟ الكاجوال طبعا. تحبى ترتبطى بشخص رياضى أم غير رياضى؟ تحبى ترتبطى بشخص رياضى أم غير رياضى؟ رياضى لأن اللى فى مجال الرياضة بيقدر ظروف التدريب والمنافسات وإن كان فى بطولة وسفر.



لو طلب منك تسيبى الرياضة هتعملى أيه؟ لو طلب منك تسيبى الرياضة هتعملى أيه؟ أكيد مش هسيبها لأنها رقم 1 فى حياتى.

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