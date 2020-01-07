شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تطورات تأهيل حسين الشحات من إصابة الضامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض حسين الشحات، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، اليوم تدريبات بدنية وتأهيلية منفردة، ضمن برنامج تجهيزه للحاق بمباراة بلاتينيوم بطل زيمبابوى، وأوضح الجهاز الطبى للأهلى أن اللاعب سيكون جاهزا لمباراة الفريق المقبلة، بعد انتهاء برنامجه التأهيلى وتعافيه تماما من الإصابة.

وغاب حسين الشحات عن مباراتى الأهلى الأخيريتين أمام مصر المقاصة، ونادى إف سى مصر؛ بسبب إصابته بإجهاد شديد فى العضلة الضامة.

من ناحية أخرى استقر الجهاز الفنى للأهلى على اصطحاب شريف إكرامى حارس مرمى الفريق فى رحلة زيمبابوى بعد تعافى الحارس من الإصابة التى تعرض لها مؤخراً فى السمّانة، وغاب شريف إكرامى عن المشاركة فى التدريبات الجماعية والمباريات؛ بسبب شكواه من آلام فى عضلة السمانة.

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وقال الدكتور خالد محمود طبيب الفريق إن إكرامى بدأ فى التعافى من آلام عضلة السمانة، وسيكون جاهزا للدخول في قائمة الفريق المقبلة وفقا لرؤية السويسري رينيه فايلر المدير الفني.

ويحتل الأهلى المركز الثاني برصيد 6 نقاط، متساويا من الهلال السودانى والنجم الساحلى التونسى بنفس الرصيد، فيما يحل بلاتينوم فى مؤخرة الجدول بدون أي رصيد من النقاط.

ومنح الجهاز الفنى بقيادة رينيه فايلر راحة سلبية للاعبين لمدة 48 ساعة قبل الاستعداد للسفر إلى زيمبابوي؛ لمواجهة فريق بلاتينيوم حيث فاز الفريق على إف سي مصر مساء أمس الأول الأحد، بثلاثة أهداف لهدف في الجولة الـ12 لبطولة الدوري الممتاز حيث تطير بعثة الاهلي إلى زيمبابوي فجر غداً ، الأربعاء، في رحلة تستغرق قرابة الـ11 ساعة قبل أن تصل زيمبابوي.

وكان الأهلى قد استهل مشواره فى دور المجموعات بالخسارة أمام النجم الساحلى التونسى بهدف نظيف، ثم الفوز على الهلال السودانى بنتيجة 2/1، قبل أن يفوز على بلاتينيوم ستارز بهدفين نظيفين، ليحصد المارد الأحمر 6 نقاط يتساوى بهم مع كل من النجم والهلال، وهو ما يشعل المنافسة بين الثلاثى على حجز بطاقة التأهل لربع النهائى.