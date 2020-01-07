عبد الحفيظ: نطمح في تحقيق نتيجة إيجابية أمام بلاتينيوم.. والأجواء "مستقرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن حالة الطقس في زيمبابوي جيدة، لافتًا إلى أن المباراة أمام بلاتينيوم صعبة.

ومن المقرر أن يحل الأهلي ضيفًا على بلاتينيوم يوم السبت المقبل، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وقال عبد الحفيظ: "الأهلي يطمح في تحقيق نتيجة إيجابية أمام بلاتينيوم، بعد اشتداد المنافسة وتقارب فرص الصعود لدور الثمانية في جدول المجموعة".

وأضاف مدير الكرة بالأهلي: "حالة الطقس في زيمبابوي جيدة، ونتمنى أن تكون أجواء اللقاء بالكامل من أرضية الملعب والنتيجة في صالح الأهلي".

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وأوضح عبد الحفيظ أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر سيحدد برنامج الفريق، وموعد المران وغيرها من الأمور التنظيمية عقب وصول البعثة إلى زيمبابوي.

ومن المقرر أن تتوجه بعثة الفريق الأول برئاسة إبراهيم الكفراوي، عضو مجلس الإدارة، إلى مطار القاهرة في الثانية عشرة منتصف الليل؛ استعدادا للسفر إلى زيمبابوي فجر الاربعاء، لمواجهة فريق بلاتينيوم.

وتصل بعثة الأهلي إلى هراري عاصمة زيمبابوي بعد التوقف ترانزيت في مطار العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

جدير بالذكر أن الأهلي يحتل المركز الثاني في جدول المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط متساويًا مع النجم الساحلي والهلال السوداني، بينما يتذيل بلاتينيوم جدول الترتيب بدون نقاط.