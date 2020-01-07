مصابو الأهلي.. تجهيز الشحات لبلاتينيوم.. وتحديد موعد عودة إكرامي للتدريبات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

كشف الجهاز الطبي للفريق الأول بالنادي الأهلي عن تطورات حالة حسين الشحات لاعب الفريق الأحمر، إلى جانب تحديد موعد انضمام الحارس شريف إكرامي للتدريبات الجماعية.

ومن المقرر أن يخوض حسين الشحات، لاعب وسط الفريق اليوم الثلاثاء تدريبات بدنية وتأهيلية منفردة، ضمن برنامج تجهيزه للحاق بمباراة بلاتينيوم بطل زيمبابوي.

وأضح الجهاز الطبي للأهلي أن اللاعب سيكون جاهزا لمباراة الفريق المقبلة، بعد انتهاء برنامجه التأهيلي وتعافيه تماما من الإصابة.

وكان الشحات قد تغيب عن مباراتي الأهلي الأخيريتين أمام مصر المقاصة، ونادي اف سي مصر؛ بسبب إصابته بإجهاد شديد في العضلة الضامة.

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وفي سياق متصل، تقرر انتظام شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق الأول في التدريبات الجماعية للفريق بشكل تدريجي بدءا من غدٍ الأربعاء.

وقال خالد محمود طبيب الفريق الأحمر، إن إكرامي بدأ مرحلة التعافي من آلام عضلة السمانة، وسيكون جاهزا للدخول في قائمة الفريق المقبلة وفقا لرؤية السويسري رينيه فايلر المدير الفني.

وغاب شريف إكرامي عن المشاركة في التدريبات الجماعية والمباريات؛ بسبب شكواه من آلام في عضلة السمانة.

ويستعد الأهلي لمواجهة بلاتينيوم بطل زيمبابوي السبت المقبل على ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.