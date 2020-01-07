بالصور.. نجوم الفن والكرة في حفل زفاف أحمد الشيخ لاعب الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365: أقام أحمد الشيخ، لاعب الأهلي، حفل زفافه، مساء الإثنين، بأحد فنادق القاهرة. وحضر الزفاف عدد كبير من نجوم الكرة والفن، حيث حضر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، ومحمد مرجان المدير التنفيذي بالنادي الأهلي. كما حضر نجوم الأهلي السابقين والحاليين محمود كهربا، وإسلام الشاطر، ووليد صلاح الدين، ومجدي أفشة، ومحمد شريف، وعمرو سماكة، ومحمود سمير، وإبراهيم سعيد، ومحمد شوقي، وأمير عبدالحميد، وأسامة عرابي، وهشام حنفي، وميدو جابر. وحضر سامي قمصان مدرب الأهلي المساعد، وسيد معوض مدرب المنتخب المساعد، بالإضافة لعلي ربيع ونجوم مسرح مصر.

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