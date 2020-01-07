طائرة خاصة للأساطير وغرفة صلاح وماني.. الخليج 365 يكشف كواليس حفل كاف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

تستعد مدينة الغرقة لاستضافة حفل الكاف لاختيار أفضل لاعب أفريقي لعام 2019.

ويتنافس على الجائزة الثلاثي ساديو ماني ومحمد صلاح، نجمي ليفربول، ورياض محرز نجم مانشستر سيتي.

غادرت مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الثلاثاء، طائرة خاصة متجهة إلى الغردقة، تقل عددا كبيرا من أساطير الكرة الأفريقية والعربية والمصرية؛ للمشاركة فى حفل جوائز الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" الأفضل لعام ٢٠١٩.

وخاض الأساطير مباراة احتفالية على سفح الهرم، عصر الإثنين.

ومن أساطير الكرة الأفريقية والعالمية الذين حضروا: البرتغالي نونو جوميش، والفرنسي دجوكاييف، والكاميروني جيرمي، والسنغاليان خاليلو فاديجا، والحاجي ضيوف، والبرازيليان جوليو سيزار، وكافو، والنيجيريان أموكاشي، وكانو، والأنجولي فلافيو، ورابح ماجر نجم الجزائر، وكالوشا بوالايا نجم زامبي.

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كما تواجد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم إنفانتينو، ورئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم المجلاشي أحمد أحمد، ونجوم الكرة المصرية أحمد حسن، وأحمد حسام ميدو، ووائل جمعة.

وخصص المنظمون جناح لكل لاعب من المرشحين لجائزة الأفضل، حيث تواجد الخليج 365 في غرفة نجمي ليفربول.

الجناح المخصص لإقامة ساديو ماني

الجناح المخصص لمحمد صلاح