الخليج 365 يكشف تفاصيل برنامج مرتضى منصور على قناة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

أعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، تقديم برنامج عبر قناة النادي الأبيض الجديدة، التي انطلق بثها التجريبي يوم الثلاثاء 31 ديسمبر الماضي، تحت إشراف مجموعة إعلام المصريين.

وعلم الخليج 365 تفاصيل برنامج مرتضى منصور عبر قناة الزمالك، المقرر عرضه 4 أيام أسبوعيا، ستكون مدة الحلقة 30 دقيقة، ويختص بالقضايا الرياضية.

كان مرتضى منصور أعلن ظهور برنامجه 4 مرات أسبوعيا، يتحدث خلاله في كل الموضوعات.

ويذاع البرنامج مسجلا وليس على الهواء مباشرة، على أن يتولى رئيس الزمالك تقديم حلقاته بمفرده.

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وانطلقت قناة الزمالك، عبر تردد قناة "دي ام سي كيدز"، 11449 افقي، معدل الترميز 27500،، عبر استديوهات DMC، التي تتولى إدارتها شركة إعلام المصريين.

وظهر خلال البث التجريبي عدد كبير من نجوم نادي الزمالك أبرزهم حازم إمام، وعبدالواحد السيد، وكريم شحاته، في إعلان ترويجي للقناة ظهر على جميع منصات مجموعة إعلام المصريين.

وقال "مرتضى" إن سبب تأخر ظهور القناة حتى الآن، هو عدم تصوير اللاعبين لـ"برومو" القناة.

وفي تصريحات بالمؤتمر الصحفي الذي عقده بمقر نادي الزمالك قال: "كان من المفترض أن يصور اللاعبون البرومو اليوم، وبمجرد تصويره ستظهر القناة للنور".

وكان مقررًا أن تنطلق قناة الزمالك سبتمبر الماضي، قبل أن يتم تأجيل ظهورها للنور مع بداية العام الجديد.