الريال وفالنسيا يرفعان الستار عن نسخة تاريخية من كأس السوبر الإسباني بجدة

محمد اسماعيل - القاهرة - جدة- (د ب أ):

يرفع ريال مدريد وفالنسيا، الستار غدًا الأربعاء، عن فعاليات نسخة تاريخية من بطولة كأس السوبر الإسباني لكرة القدم عندما يلتقيان على استاد "مدينة الملك عبدالله الرياضية" بمدينة جدة السعودية في أولى مباراتي الدور قبل النهائي للنسخة السادسة والثلاثين من السوبر الإسباني.

وتحظى المباراة بأهمية بالغة كونها ضربة البداية في هذه البطولة بشكلها الجديد إضافة لهوية الفريقين المتنافسين غدًا، واللذين يسعى كل منهما إلى قطع الخطوة الأولى نحو منصة التتويج باللقب الأول له في 2020 .

ويتطلع الريال إلى الفوز باللقب من أجل العودة إلى منصات التتويج بعدما خرج الفريق صفر اليدين من عام 2019 حيث غاب عن منصة التتويج في كل من البطولات التي شارك فيها خلال العام الماضي سواء محليًا أو دوليًا.

وفي المقابل، يتطلع بلنسية إلى التتويج بلقب البطولة ليكون أول الألقاب في المئوية الثانية للنادي بعدما احتفل الفريق في مئويته بلقب كأس إسبانيا حيث فاز على برشلونة في نهاية الموسم الماضي وذلك في نفس العام الذي احتفل فيه بمرور 100 عام على تأسيسه.

وهذه هي النسخة الأولى التي تقام فيها منافسات كأس السوبر الإسباني بمشاركة 4 فرق حيث يلتقي برشلونة وأتلتيكو مدريد بعد غد الخميس في المباراة الثانية بالدور قبل النهائي للبطولة ليتأهل الفائز في مباراتي الغد وبعد غد إلى المباراة النهائية للبطولة المقررة يوم الأحد المقبل.

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ويقضي النظام الجديد للسوبر الإسباني بمشاركة بطل كأس ملك إسبانيا ووصيفه وبطل الدوري الإسباني ووصيفه.

ويخوض بلنسية فعاليات السوبر بصفته بطلًا لكأس ملك إسبانيا كما يخوض برشلونة المسابقة بصفته بطلًا للدوري الإسباني إضافة لمشاركة وصيفه في الدوري وهو أتلتيكو مدريد، فيما يخوض الريال فعاليات هذه النسخة لكونه صاحب أفضل ترتيب في الدوري بخلاف حامل اللقب ووصيفه في كل من بطولتي الكأس والدوري وذلك لأن برشلونة نفسه هو وصيف بطل الكأس.

وكان الريال أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث بالدوري الإسباني خلف برشلونة وأتلتيكو مدريد.

ويمتلك الريال سجلًا متوازنًا في السوبر الإسباني حيث خاض فعاليات السوبر 15 مرة، واعتلى منصة التتويج باللقب في عشر منها وخسر في خمس مرات سابقة، وكانت آخر ألقابه على حساب غريمه التقليدي ومنافسه التاريخي برشلونة في 2017 وكان ذلك خلال الولاية الأولى للفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للريال.

وتوج زيدان بلقب السوبر أيضًا مرتين سابقتين مع الريال كلاعب وذلك في عامي 2001 و2003.