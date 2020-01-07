اليوم.. ناشئات الأهلي يواجهن مدينة نصر في بطولة منطقة القاهرة لليد

يخوض فريق ناشئات كرة اليد بالنادي الأهلي مواليد 2002 مباراة مهمة اليوم أمام فريق مدينة نصر، في إطار منافسات بطولة منطقة القاهرة. وتقام المباراة في الخامسة والنصف عصرا، على ملاعب الأهلي بفرع مدينة نصر، حيث يسعى الفريق لتقديم عرض قوي وتحقيق الفوز؛ لاستكمال المشوار نحو التتويج بلقب البطولة. الفوز؛ لاستكمال المشوار نحو التتويج بلقب البطولة. وكان فريق ناشئات كرة اليد بالأهلي قد فاز في المباراة الماضية على فريق المقطم بنتيجة 23-5 ضمن منافسات بطولة المنطقة.

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