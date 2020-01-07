اليوم.. شباب الأهلي يواجه الاتحاد في بطولة الجمهورية للكرة الطائرة

يخوض فريق الشباب «21 سنة» للكرة الطائرة بالنادي الأهلي مباراة مهمة اليوم الثلاثاء أمام فريق الاتحاد السكندري، ضمن منافسات بطولة الجمهورية.
ومن المقرر أن تقام المباراة في الرابعة عصرا على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز،ومواصلة العروض القوية.
وحرص حسام شعراوي مدرب الفريق على عقد محاضرة للاعبين قبل مران أمس، شدد خلالها على ضرورة التركيز؛ من أجل الظهور بصورة مميزة وتحقيق الفوز.
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