محاضرة هامة للاعبي سلة الاهلي قبل مران اليوم

يعقد أشرف توفيق، المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي محاضرة مهمة للاعبي الفريق قبل مران اليوم. اليوم. ويقوم «توفيق» بمراجعة عدد من الجوانب الخططية والفنية المتعلقة بالمباريات الماضية من أجل تصحيح الأخطاء والظهور بصورة طيبة خلال الجولات المقبلة. أجل تصحيح الأخطاء والظهور بصورة طيبة خلال الجولات المقبلة. ويسعى الجهاز الفني لتجهيز اللاعبين بالشكل المناسب، بعد الخسارة أمام فريقي سبورتنج والاتحاد السكندري خلال الجولتين الماضيتين.

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