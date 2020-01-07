محمد صلاح.. الغائب الحاضر في الغردقة

استحوذ محمد صلاح، نجم منتخب مصر وليفربول، على اهتمامات الموجودين في الغردقة لحضور حفل أفضل لاعب في أفريقيا، اليوم الثلاثاء، وعلى رغم تأكد غياب صلاح إلا أن موقفه كان مثار حديث الجميع في الغردقة، خصوصًا أن كامل

أبو علي، رجل الأعمال الشهير، وصاحب الفندق الذي يستضيف نجوم الكرة الأفريقية لحضور الحفل، أعد ترتيبات خاصة لاستقبال محمد صلاح.

وتساءل الكثيرون عن أسباب غياب صلاح عن الحفل، على رغم

أنها تقام على أرض مصر.

جدير بالذكر أن محمد صلاح وساديو ماني لاعبي ليفربول، ورياض محرز لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، مرشحين للفوز باللقب من اللاعبين المحترفين خارج القارة، بجانب طارق حامد لاعب الزمالك وأنيس البدري لاعب الترجي التونسي ويوسف البلايلي لاعب أهلي جدة السعودي، المرشحين لأفضل لاعب داخل القارة.