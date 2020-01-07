استحوذ محمد صلاح، نجم منتخب مصر وليفربول، على اهتمامات الموجودين في الغردقة لحضور حفل أفضل لاعب في أفريقيا، اليوم الثلاثاء، وعلى رغم تأكد غياب صلاح إلا أن موقفه كان مثار حديث الجميع في الغردقة، خصوصًا أن كاملأبو علي، رجل الأعمال الشهير، وصاحب الفندق الذي يستضيف نجوم الكرة الأفريقية لحضور الحفل، أعد ترتيبات خاصة لاستقبال محمد صلاح.
وتساءل الكثيرون عن أسباب غياب صلاح عن الحفل، على رغمأنها تقام على أرض مصر.
جدير بالذكر أن محمد صلاح وساديو ماني لاعبي ليفربول، ورياض محرز لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، مرشحين للفوز باللقب من اللاعبين المحترفين خارج القارة، بجانب طارق حامد لاعب الزمالك وأنيس البدري لاعب الترجي التونسي ويوسف البلايلي لاعب أهلي جدة السعودي، المرشحين لأفضل لاعب داخل القارة.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد صلاح.. الغائب الحاضر في الغردقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.