عرض مائي في حفل أفضل لاعب أفريقي.. ودخول الأساطير بالزوارق

كشف منظمو حفل أفضل لاعب في أفريقيا، الذي يقام في الغردقة، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل وترتيبات الحفل.

قال منظمو الحدث الكبير إن الحفل سيقام على مسرح عائم في وسط البحر

الأحمر، وسيشهد الحفل عرضًا مائيًا، للمرة الأولى، وسيكون دخول الأساطير من خلال زوارق مائية بالتنسيق مع القوات البحرية.

جدير بالذكر أن محمد صلاح