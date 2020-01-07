كشف منظمو حفل أفضل لاعب في أفريقيا، الذي يقام في الغردقة، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل وترتيبات الحفل.
قال منظمو الحدث الكبير إن الحفل سيقام على مسرح عائم في وسط البحرالأحمر، وسيشهد الحفل عرضًا مائيًا، للمرة الأولى، وسيكون دخول الأساطير من خلال زوارق مائية بالتنسيق مع القوات البحرية.
جدير بالذكر أن محمد صلاحوساديو ماني لاعبي ليفربول، ورياض محرز لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، مرشحين للفوز باللقب من اللاعبين المحترفين خارج القارة، بجانب طارق حامد، لاعب الزمالك، وأنيس البدري لاعب الترجي التونسي، ويوسف البلايلي لاعب أهلي جدة السعودي، المرشحين لأفضل لاعب داخل القارة.
كانت هذه تفاصيل خبر عرض مائي في حفل أفضل لاعب أفريقي.. ودخول الأساطير بالزوارق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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