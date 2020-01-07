صامويل إيتو يهرب من الجماهير في الغردقة بـ"آيس كاب"

رفض الكاميروني صامويل إيتو، نجم الكاميرون السابق، التقاط الصور التذكارية مع بعض الجماهير أمس.

أنهى إيتو بروفات تقديم حفل أفضل لاعب في أفريقيا، الذي يقام في الغردقة في الثانية صباح اليوم.

ووضحت علامات الإرهاق على إيتو الذي ارتدى الآيس كاب للهروب من الجماهير وعدم التقاط الصور التذكارية، واستمرت البروفة لمدة 11 ساعة متواصلة، حيث يتولى إيتو تقديم حفل أفضل لاعب اليوم.

جدير بالذكر أن محمد صلاح وساديو ماني لاعبي ليفربول، ورياض محرز لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، مرشحين للفوز باللقب من اللاعبين المحترفين خارج القارة، بجانب طارق حامد لاعب الزمالك، وأنيس البدري لاعب الترجي التونسي، ويوسف البلايلي لاعب أهلي جدة السعودي، المرشحين لأفضل لاعب داخل القارة.