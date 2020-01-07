حفل جوائز الكاف.. ليفربول يمنع تصوير ماني في الغردقة

أرسل نادي ليفربول حارسين شخصيين مع ساديو ماني نجم السنغال والفريق الإنجليزي، لمرافقته أثناء وجوده في الغردقة لحضور حفل أفضل لاعب في أفريقيا اليوم. أفريقيا اليوم. منع الحارسان النزلاء من التصوير مع ماني أو الاحتكاك به من جانب الجماهير خلال وجوده بفندق الغردقة. بفندق الغردقة. جدير بالذكر أن محمد صلاح وساديو ماني ورياض محرز مرشحين للفوز باللقب من اللاعبين المحترفين خارج القارة، بجانب طارق حامد وأنيس البدري ويوسف البلايلي، المرشحين لأفضل لاعب داخل القارة.

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