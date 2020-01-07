مران الزمالك..تدريبات خاصة لعبدالله جمعة

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون فقرة تأهيلية خاصة لعبدلله جمعة لاعب الفريق على هامش المران المقام حاليا.
وقام اللاعب بالركض الخفيف حول الملعب بعدها توجه لجيمانيزيوم النادي لاستكمال باقي البرنامجالذي تم وضعه له لرفع معدل اللياقة لديه.
ويستعد الفريق لمواجهة ضيفه زيسكو الزامبي والمقرر لها الجمعة المقبل بالجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
وكان الزمالك قد حقق فوزاًهاماً اول أمس الاثنين علي حساب طنطا ضمن منافسات الدوري الممتاز، بعد أن حول تأخره بهدفين الي فوز في الدقائق الأخيرة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
وحرص الفرنسي باتريس كارتيرون علي اراحة عدد كبير من لاعبيه الأساسيين خلال المبارة الأخيرة أمام طنطا استعداداً لمواجهة زيسكو الهامة في مشوار الزمالك الافريقي.
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