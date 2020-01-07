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الكاف يشيد بتجهيزات حفل أفضل لاعب في أفريقيا

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 أشاد مسئولو الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، بالتجهيزات التي تشهدها مدينة سهل حشيش بالغردقة، استعدادًا لحفل أفضل لاعب في أفريقيا، الذي يقام مساء اليوم الثلاثاء.

 أكد مسئولو الكاف أن مصر

نجحت في استضافة حدثين غاية في الأهمية خلال العام الماضي، هما أمم أفريقيا للكبار، وأمم أفريقيا تحت 23 سنة، واليوم ستحقق إنجازًا جديدًا في 2020 بإقامة حفل باهر لجائزة أفضل لاعب في أفريقيا.

 جدير بالذكر أن محمد صلاح وساديو ماني ورياض محرز مرشحين للفوز باللقب من اللاعبين المحترفين خارج القارة، بجانب طارق حامد وأنيس البدري ويوسف البلايلي المرشحين لأفضل لاعب داخل القارة.

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