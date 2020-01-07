اونلاين | KOOORA GOAL - يلا شووت مشاهدة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي بث مباشر NOW كورة لايف MATCH رابط ماتش مانشستر NOW

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سيفتقد مانشستر سيتي لخدمات الثنائي ليروي ساني وإيميريك لابورت للإصابة، على الرغم أن الفرنسي شارك في جزء من التدريبات الكاملة هذا الأسبوع، ولكنه لن يشارك في أي لقاء حتى تكتمل لياقته البدنية.

من المتوقع أن يعتمد بيب جوارديولا على طريقته المعتادة 4/3/3 مع الدفع بالتشكيلة الأساسية، بعد أن قام المدرب الإسباني بمنح الفرصة للبدلاء في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية ضد بورت فالي.

التشكيل | 4-3-3

كلاوديو برافو

بنيامين ميندي - إيريك جارسيا - فيرناندينيو - كايل والكر

كيفين دي بروينة - رودري - إلكاي جاندوجان

رحيم سترلينج - جابرييل خيسوس - رياض محرز

يستضيف ملعب أولد ترافورد مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في نصف نهائي بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة «كأس كارباو» والتي تعد مباراة الذهاب.

أخر مباراة لمانشستر يونايتد كانت في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي ضد فريق ولفرهامبتون وانتهت بالتعادل سلبيًا، وآخر مواجهة بالدوري الإنجليزي الممتاز كانت ضد آرسنال وانتهت نتيجة 2-0 للمدفعجية.

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أما مانشستر سيتي فآخر مباراة خاضها كانت أمام بورت فايل بكأس الاتحاد الإنجليزي وفاز فيها بنتيجة 4-1، أما في الدوري الإنجليزي في أخر مباراة فاز على إيفرتون بنتيجة 2-1، «السيتي» صعد إلى دور نصف النهائي في كأس كاراباو بعد الفوز أكسفورد يونايتد بنتيجة 3-1.

يأتي فريق مانشستر سيتي في المركز الثالث ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 44 نقطة، أما مانشستر يونايتد ففي المركز الخامس برصيد 31 نقطة.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي بكأس الرابطة الإنجليزية

تقام المباراة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت القاهرة و23:00 بتوقيت مكة المكرمة و20:00 بتوقيت جرينتش.

ملعب مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي بكأس الرابطة الإنجليزية

تقام المباراة على ملعب أولد ترافورد

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي بكأس الرابطة الإنجليزية

تذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 2 وMatch Football 1 وSky Sports Football UK.

معلق مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي بكأس الرابطة الإنجليزية