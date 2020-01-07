اونلاين | NOW مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط ماتش مانشستر YALLA O

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر NOW مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط ماتش مانشستر YALLA O والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتهيأ ملعب أولد ترافولد لاحتضان مباراة الذهاب في نصف نهائي كأس الرابطة المسمى حاليًا باسم كابيتال وان، حيث يستضيف مانشستر يونايتد جاره وحامل اللقب فريق مانشستر سيتي، وذلك يوم الثلاثاء 7 يناير 2020 ميلاديًا، الموافق 12 جمادي الأول 1441 هجريًا، في ديربي مثير ومنتظر لمحبي الكرة الإنجليزية.

كان مانشستر يونايتد قد تأهل إلى دور نصف النهائي عقب أن تجاوز كولشيستر في دور ربع النهائي ومن قبله كان قد تخطى عقبة تشيلسي على ملعب ستامفورد بريدج في دور الـ16 عندما تفوق عليه بفضل الهدف الرائع الذي سجله راشفورد من كرة حرة مباشرة، أطلقت للعنان المقارنات بينه وبين كريستيانو رونالدو.

في المقابل، تواجد مانشستر سيتي في هذا الدور بعد أن تفوق على أوكسفورد يونايتد في ربع النهائي بثلاثة أهداف مقابل هدف، وقبلها كان قد حقق الفوز على ساوثامبتون بثلاثة أهداف مقابل هدف، كما هي عادة الفريق الذي يحظى بقرعة سهلة مقارنًة بغيره في مباريات الكؤوس المحلية.

سيتواصل غياب كل من ماكتوميناي وبول بوجبا عن مانشستر يونايتد للإصابة، عدا ذلك لن يفتقد الشياطين الحُمر لأي لاعب في مباراة الديربي ضد مانشستر سيتي، والتي يسعى العملاق الإنجليزي من خلالها للعودة للألقاب مرة أخرى.

من المقرر أن يلعب النرويجي سولشار بالأسلوب الذي اعتاد عليه هذا الموسم وهي 4/2/3/1، بتواجد دي خيا في حراسة المرمى، وفي عمق الدفاع كلا من ليندلوف وماجواير وبجوارهما على اليمين بيساكا وفي اليسار لوك شاو، في وسط الملعب سيشارك فريد بجانب ماتيتش، وفي المقدمة الثلاثي جيمس، مارسيال وراشفورد.

Advertisements

التشكيل | 4-2-3-1

ديفيد دي خيا

لوك شاو - فيكتور ليندلوف - هاري ماجواير - آرون بيساكا

نيمانيا ماتيتش - فريد

ماركوس راشفورد - خوان ماتا - دانييل جيمس

أنتوني مارسيال