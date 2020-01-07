اونلاين | يلا شووت MATCH now مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش مانشستر قناة

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يلتقي قطباً مدينة مانشستر في ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة الإنكليزية وعين كل منهما على قطع نصف الطريق نحو المباراة النهائية، قبل مواجهة الإياب يوم 29 الحالي.

ومن المتوقّع أن يدخل الفريقان بتشكيلة مثالية حيث يبحث سولشار على لقبه الأول مع يونايتد، فيما يرغب غوارديولا في الحفاظ على اللقب الذي أحرزه العام الماضي.

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مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي تأتيكم الثلاثاء في تمام الساعة الحادية عشرة بتوقيت مكة المكرمة.

يتهيأ ملعب أولد ترافولد لاحتضان مباراة الذهاب في نصف نهائي كأس الرابطة المسمى حاليًا باسم كابيتال وان، حيث يستضيف مانشستر يونايتد جاره وحامل اللقب فريق مانشستر سيتي، وذلك يوم الثلاثاء 7 يناير 2020 ميلاديًا، الموافق 12 جمادي الأول 1441 هجريًا، في ديربي مثير ومنتظر لمحبي الكرة الإنجليزية.