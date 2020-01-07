اونلاين | KORA live - يلا شووت مشاهدة الهلال والأهلي السعودي بث مباشر NOW كورة لايف MATCH رابط ماتش الهلالNOW

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تتجه أنظار متابعي كرة القدم السعودية في أنحاء الوطن العربي صوب ملعب محيط الرعب لمتابعة الكلاسيكو المرتقب الذي سيجمع بين الهلال والأهلي في المباراة المؤجلة من الأسبوع 11 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكانت لجنة المسابقات التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم ، أضطر لتغير موعد مباراة الهلال والأهلي لتعارضها مع مشاركة الأول في كأس العالم للأندية ، الذي حلّ فيه رابعا ، بعد خسارة رهانه أمام مونتيري المكسيكي بركلات الترجيح.

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ويدخل الهلال المباراة المرتقبة وهو في وصافة جدول ترتيب بطولة الدوري بـ" 24 نقطة "، حيث تمكن من تصحيح أوضاعه بعد العودة للمنافسات المحلية ، فبعد ان أدرك التعادل أمام الحزم بهدف لمثله ، انتفض أمام العدالة بسباعية مقابل لاشئ ، ليسير بثبات نحو استعادة مكانته وخطفه من النصر ، الذي استغل غياب جاره واعتلى الصدارة برصيد 29 نقطة.

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وعلى الجانب الآخر ، يأمل الأهلي بقيادة مدربه السويسري كريستيان غروس في العودة إلى سكة الانتصارات التي ضل عنها في الجولة 13 عندما خسر بهدف دون رد أمام الشباب ، وتجمد رصيده النقطي عند 23 نقطة ، يحتل بهم المركز الرابع.

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ويعول كلا الفريقين على خط هجوم ناري ، إذ يتسلح الهلال بالفرنسي بافيتمبي غوميز ، بينما يمتلك الأهلي السوري المخضرم ، عمر السومة ، لتنذر بصراع جانبي على هامش اللقاء المرتقب.

هذا ومن المقرر ان تنطلق المباراة ، مساء غد الثلاثاء في تمام الساعة 20:00 بتوقيت مكة المكرمة ، 19:00 بتوقيت القاهرة وبيروت ، على أن تذاع عبر القنوات الرياضية السعودية الأولى HD.