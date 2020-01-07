اونلاين | KOOORA GOAL مشاهدة مباراة الهلال والأهلي السعودي بث مباشر بدون تقطيع كورة اون لاين رابط ماتش الهلال YALLA O

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر KOOORA GOAL مشاهدة مباراة الهلال والأهلي السعودي بث مباشر بدون تقطيع كورة اون لاين رابط ماتش الهلال YALLA O والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يترقب عشاق الساحرة المستديرة في المملكة العربية السعودية، المواجهة الصعبة، بين نادي الهلال ونظيره الأهلي السعودي، ضمن مواجهات الجولة الحادية عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

موعد مباراة الهلال والأهلي

وتنطلق مباراة الهلال أمام الأهلي السعودي، مساء الثلاثاء، الموافق 7 يناير 2020، على ملعب جامعة الملك سعود، حيث تقام المباراة المرتقبة في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والعراق واليمن.

القنوات الناقلة للمباراة

Advertisements

كما تذاع المباراة على قناة “الرياضية السعودية” في تمام الساعة السادسة مساء، بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، السابعة مساء بتوقيت جمهورية مصر العربية وسوريا ولبنان، التاسعة مساء، بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.

تشكيل الهلال المتوقع

يتوقع أن يضم التشكل المتوقع للهلال كل من :”عبد الله المعيوف وياسر الشهراني وعلي البليهي وجانج هيون سو ومحمد البريك وجوستافو كويار وعبد الله عطيف وسالم الدوسري وسيباسيتان جيوفينكو وكارلوس إدواردو”.

تشكيل الأهلي المتوقع

يتوقع أن يضم تشكيل الأهلي كل من “محمد العويس ولوكاس دي ليما وعبدالباسط هندي ومحمد الخبراني وسعيد المولد وألفيس ساريتش وجوزيف دي سوزا ويوسف البلايلي وحسين المقهوي وعبدالفتاح عسيري وعمر السومة”.