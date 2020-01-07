اونلاين | كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة الهلال والاهلي بث مباشر YALLAKORA يلا شوت رابط ماتش الهلال LIVE Ahly

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موعد مباراة الهلال والأهلي السعودي القادمة ،يترقب الجميع المباراة القوية في كلاسيكو الدوري السعودي، بين الهلال والأهلي في القمة المُؤجلة من الأسبوع الحادي عشر من منافسات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

موعد مباراة الهلال القادمة ضد الأهلي والقنوات الناقلة

ويستضيف نادي الهلال منافسه فريق الأهلي على استاد جامعة الملك سعود في المباراة المؤجلة من الجولة الحادية عشر من منافسات الدوري.

وستكون المباراة مساء اليوم الثلاثاء 7 يناير 2020 في تمام الساعة الثامنة بتوقيت المملكة العربية السعودية، والسابعة بتوقيت مصر، والتاسعة بتوقيت أبو ظبي.

وتتابعون هذا الكلاسيكو حصريا عبر لقناة السعودية الرياضية ksa 1HD بتعليق كلا من فهد العتيبي وجعفر الصليح.

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لمن ستكون الغلبة !

يدخل الفريقان المباراة وهما قادمان من انتصارا في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وصعد الفريقان لدور الثمانية، حيث تخطى الهلال منافسه الفيصلي بصعوبة، في حين تمكن الأهلي من تخطي الفيحاء.

يحتل الهلال المرتبة الثانية في ترتيب الدوري السعودي برصيد 24 نقطة حققها خلال 11 مباراة، وله مباراة مؤجلة أخرى من الأسبوع الثاني عشر أمام نادي الفيصلي.

أما الأهلي فهو يقع حاليا في المركز الرابع في ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة حققهم خلال 12 مباراة، وذلك من 7 انتصارات وثلاث خسائر وتعادلين.

وبالحديث عن غيابات نادي الهلال عن هذه القمة الكروية، فتأكد غياب قلب الدفاع جانغ هيون سو الكوري الجنوبي، والذي سيخضع لبرنامج تأهيلي لمدة تتراوح بين أسبوعين أو ثلاثة حتى يكون جاهزا للعودة للمباريات من جديد، في حين سيغيب كلا من كارلوس إدواردو وعمر خربين عن صفوف الهلال أيضا بداعي الإصابة.

ومن المُنتظر أن تكون مباراة نارية ومثيرة كما هي عادات المنافسات بين الفريقين، خاصة وأن الهلال يحاول الوصول للصدارة ويحتاج لنقاط المباراة، وكذلك الأهلي يريد الخروج من المركز الرابع، وبالتالي ستكون مباراة قوية وممتعة بكل تأكيد.