اونلاين | «يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة الهلال واهلي جدة بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الهلال "جووول"

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بداية المواجهة شهدت علي أستحواذ وسيطرة من جانب الفيصلي ولكن بدون فعالية هجومية علي مرمي الحارس عبدالله المعيوف كذلك كان هناك جرأة كبيرة من جانب الفيصلي بالضغط بكثافة عددية علي دفاعات الهلال لذلك كان يتحول الشكل الخططي لفريق الهلال في بعض الأحيان إلي 4-3-3 وذلك بتحرك سيباستيان جيوفينكو بجوار ثنائي وسط الميدان وذلك حتي يعطي سهولة لفريقة في عملية الخروج بالكرة من الخلف للأمام ولكن كان يجيب أن يكون هناك تحركات بين الخطوط بالإخص أن دفاعات الفيصلي لم تقوم بالتقدم إلي وسط الميدان وبالتالي أصبح هناك فجوة بين دفاعات ووسط ميدان الفيصلي يسمح للجناحين الهلال أو المهاجم الصريح صالح الشهري بالتحرك في منطقة العمق الدفاعي لفريق الفيصلي وذلك كان سيعطي حلول أكبر للهلال للخروج بالكرة من منطقة العمق.

تحركات جيوفينكو في وسط الميدانتحركات جيوفينكو في وسط الميدان

الهلال في حال تخطي الضغط الأمامي والوصول إلي الثلث الأمامي كان يعاني من دخول منطقة جزاء الفيصلي وذلك علي الرغم من إمتلاك حلول كبيرة في منطقة الأطراف في ظل النزعة الهجومية التي يتمتع بها الظهير الأيمن محمد البريك والظهير الأيسر ياسر الشهراني بالإضافة إلي المهارات الفردية من جانب الجناحين أندرية كاريو بالإضافة إلي سالم الدوسري الذي كان يحاول التحرك في عمق دفاعات الخصم أيضاً النقطة التي كان تحدث عندما ينجح الهلال في الوصول إلي الثلث الأمامي يحاول الفيصلي الأعتماد علي الهجمات المرتدة وذلك من خلال تحرك اللاعب يوسف الجبلي خلف الظهير الأيمن محمد البريك بالإضافة إلي التقدم الهجومي من جانب الظهير الأيسر محمد قاسم النخلي وبالتالي أصبح التقدم الهجومي لظهير أيمن الهلال محمد البريك يسبب ثغرة دفاعية للزعيم الأسيوي كذلك كان يقوم اللاعب الموهوب أحمد الفقي بالتحرك خلف ياسر الشهراني.