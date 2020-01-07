اونلاين | «كورة لايف KSA» مشاهدة مباراة الهلال والاهلي بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ليفربول II7SRY ماتش الهلال Hilal

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نتابع سوياً مباراة الهلال والاهلي بث مباشر بالجولة الحادية عشر بالدوري السعودي حيث تنظر الجماهيرة العربية اليوم مباراة الهلال والاهلي أحد أهم كلاسيكيات الكرة السعودية ومازالت تحتفظ تلك المواجهة بأهميتها بالإخص أن الهلال والاهلي من أهم الفرق التي تنافس علي لقب الدوري هذا الموسم وبالإخص الهلال الذي يحتل الوصافة حتي الأن وذلك برصيد أربعة وعشرون نقطة بفارق خمسة نقاط عن النصر الذي يحتل الصدارة حتي الأن ولكن الهلال لدية مواجهتين مؤجلتين في حال حصدة نقاط المباراتين الستة سيعود إلي صدارة جدول الترتيب بغض النظر عن نتائج النصر كذلك الحال بالنسبة الاهلي الذي يأمل في حصد نقاط اللقاء الثلاثة حتي يقلص الفارق مع النصر إلي ثلاثة نقاط.

مباراة الهلال والاهلي لن تقتصر أهميتها فقط في أنتصار فريق علي حساب الأخر ولكن تكمن أهميتها في الأنتصار المعنوي والذي يحتاجة وبشدة فريق الهلال بعدما أن تم إقصاءة من بطولة كأس العالم للأندية من الدور نصف النهائي وذلك علي الرغم من ظهورة بصورة أكثر من رائعة بالشوط الأول وتسجيلة الهدف الأول بهذا الشوط ولكن بالشوط الثاني كانت الأمور مختلفة وذلك بوجود حالة من عدم التركيز جعلت الفرصة متاحة أمام الفريق البرازيلي للعودة إلي اللقاء وتسجيلة ثلاثة أهداف بهذا الشوط وبذلك تبخرت أحلام الهلاليين لذلك الحصول علي دفعة معنوية بهذة الفترة ستكون هامة للغاية بالنسبة الزعيم الأسيوي لمواصلة المنافسة علي لقب الدوري الذي قد فشل في تحقيقة بالموسم المنقضي.

الهلال خاض لقائة الأخير أمام الفيصلي وذلك ضمن منافسات الدور ثمن النهائي بكأس خادم الحرمين الشريفين وقد نجح الهلال في حسم المواجهة بضربات الجزاء الترجيحية وقد قرر المدرب الروماني رازفان لوشيسكو خوض تلك المواجهة بالقوة الضاربة وذلك بإستثناء تغير وحيد هو جلوس المهاجم الفرنسي بافيتيمبي جوميز علي مقاعد البدلاء وذلك حتي يتم إعطاء المهاجم الشاب صالح الشهري فرصة المشاركة الذي من المتوقع مشاركتة بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة في ظل رحيل الدولي السوري عمر خربين.