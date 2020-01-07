اونلاين | مشاهدة لايف حفل أفضل لاعب فى أفريقيا بث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع

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ينطلق فى التاسعة مساء الثلاثاء، حفل أفضل لاعب فى أفريقيا والذى تستضيفه مصر، وتحديداً فى سهل حشيش بحضور نجوم الرياضة الأفارقة، ويتنافس على جائزة أفضل لاعب الثلاثى محمد صلاح نجم مصر وليفربول والسنغالي ساديو مانى نجم ليفربول والجزائرى رياض محرز نجم مانشستر سيتي الإنجليزى.

يحضر الحفل العديد من الشخصيات العامة والرياضية على رأسهم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وجيان إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولى "فيفا" وفاطمة سامورا سكرتير عام الاتحاد الدولى وهانى أبو ريدة عضو المكتب التنفيذى للاتحاد الدولى وأحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقى "الكاف"، وكامل أبوعلي، رئيس جمعية الاستثمار السياحي بالغردقة، وعمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة إتحاد الكرة بجانب أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي.

كما يحضر البرازيلي كافو، والأرجنتيني فيرون، والفرنسي يوري دجور كاييف، والانجليزي ستيف مكمانمان، والبرتغالي نونو جوميش، والسعودي سامي الجابر، والياباني ناكاتا، والإيفواري ديديه دروجبا، والإيفواري يايا توريه، والأنجولي فلافيو، والكاميروني روجيه ميلا، والسنغالي الحاج ضيوف، والغاني عبيدي بيليه، والزامبي كالوشا بواليا، والنيجيري أموكاشي، والنيجيري كانو، كما تم توجيه الدعوة إلى حسن شحاتة المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر والذي نجح في قيادة "الفراعنة" للحصول على بطولة كأس الأمم الأفريقية ثلاث مرات متتالية، وشوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي الذي قاد "أحفاد الفراعنة" للحصول على بطولة كأس الأمم الافريقية تحت 23 عاماً التي أقيمت في مصر الشهر الماضي والتأهل لدورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020"، ووائل جمعة، وأحمد فتحي، وأحمد حسن.

ومن المقرر أن يتولى الكاميروني صامويل إيتو أول من توج بجائزة أفضل لاعب في افريقيا "4 مرات"، أعوام 2003 و 2004 و 2005 و 2010 تقديم حفل توزيع الجوائز.

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وسيتم الكشف خلال الحفل عن هوية الفائزين بجوائز أفضل لاعب ولاعبة في افريقيا لعام 2019، ومدرب العام لفئتي الرجال والسيدات، وأفضل لاعب داخل القارة السمراء، وأفضل لاعب صاعد، وأفضل منتخب لفئتي الرجال والسيدات.

وأوضح "الكاف" أنه تم التوصل إلى المراكز الثلاثة الأولى فى قوائم المرشحين لحصد جوائز الاتحاد الأفريقى لعام 2019 بعد تصويت من لجنة الكاف الفنية والتطوير ولجنة من خبراء الإعلام مع التركيز على أداء المرشحين خلال العام قيد الاستعراض 2019، كما تضمنت الاختيارات تصويت مجموعة مختارة من أساطير الكاف المؤلفة من الفائزين السابقين باللقب الفردى الأبرز فى كرة القدم الأفريقية، وشارك الأساطير فى عملية التصويت للاعب العام (رجال وسيدات)".

وأضاف "الكاف"، "المرحلة النهائية من التصويت للفوز بجائزة أفضل لاعب أفريقى للرجال والسيدات، بالإضافة إلى مدرب العام لفرق الرجال والسيدات ستتم عبر تصويت المدربين وقادة المنتخبات الوطنية الأولى من الاتحادات الأعضاء فى الكاف، فى هذه الأثناء، سيتم تحديد أفضل لاعب فى مسابقات الأندية من قبل المدربين وقادة فرق مرحلة المجموعات فى الموسم الحالى من مسابقات الكاف للأندية".

أنهى القائمون على حفل جوائز الأفضل في أفريقيا لعام 2019، والذي تستضيفه شرم الشيخ في منطقة سهل حشيش بالغردقة، إجراءات توقيع العقود مع كل من مجموعة إعلام المصريين، ومجموعة أبوظبي للإعلام، لإذاعة حفل الأفضل في أفريقيا، بمصر والمنطقة العربية، والذي يقام بسهل حشيش بالغردقة، على قناتي أون سبورت وأبوظبي الرياضية.