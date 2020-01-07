اونلاين | يلا شووت NOW مشاهدة مباراة بيراميدز والإسماعيلي بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط ماتش بيراميدز YALLA

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يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي نظيره بيراميدز، في اللقاء المقرر له اليوم الثلاثاء على استاد الدفاع الجوي، ضمن مباريات الجولة الثانية عشر للدوري العام، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساء.

موعد مباراة الإسماعيلي وبيراميدز في الدوري المصري

وتنطلق مباراة بيراميدز والإسماعيلي في تمام الساعة 17.00 يتوقيت دول (مصر والسودان وليبيا)، الساعة 16.00 بتوقيت دول (تونس والجزائر والمغرب)، الساعة 15.00 يتوقيت (غرينيتش)، الساعة 18.00 يتوقيت (المملكة العربية السعودية والبحرين والكويت وقطر وجزر القمر والأردن وسوريا وفلسطين والعراق)، الساعة 19.00 بتوقيت (موريتانيا)، الساعة 20.00 بتوقيت (الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان)، وتذاع مباراة بيراميدز والإسماعيلي عبر فضائية أون سبورت وتايم سبورت المتاحة على القمر الصناعي نايل سات وسهيل سات من خلال الترددات 12536 و11245.

موقف الإسماعيلي وبيراميدز في جدول ترتيب الدوري

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يقع فريق الإسماعيلي في المركز الحادي عشر بجدول تريتب الدوري العام برصيد 14 نقطة جمعهم من الانتصار في 4 لقاءات على فرق "الجونة ووادي دجلة ومصر المقاصة ونادي مصر" وتلقى الهزيمة في 5 لقاءات من فرق" المصري البورسعيدي وحرس الحدود والاتحاد السكندري والأهلي والمقاولون العرب" وتعادل في مباراتين أمام فرق "طنطا وإنبي"، أما فريق بيراميدز فيقع في المركز السادس برصيد 16 نقطة بعدما حقق الانتصار في 4 لقاءات وتعادل في 4 مواجهات وتذوق مرارة الهزيمة في 3 لقاءات.

الإسماعيلي يتسلح بالقوة الضاربة أمام بيراميدز

الإسماعيلي يتسلح في لقاء اليوم بالقوة الضاربة من أجل تحقيق نتيجة إيجابية والتقدم في جدول ترتيب الدوري العام، أدهم السلحدار المدير الفني للدراويش استدعى قائمة تضم كل من : "محمد مجدي ومحمد فوزي، أحمد أيمن، باهر المحمدي، محمد هاشم، إبراهيم أبواليزيد، أسامة إبراهيم، محمود البدري، عماد حمدي، محمد بيومي، محمود دونجا، محمد مخلوف، بيكتي سيلفا، عبدالرحمن مجدي، محمد صادق، محمد حمدي زكي، محمد الشامي وحازم مرسي".

التشكيل المتوقع للإسماعيلي أمام بيراميدز في الدوري المصري