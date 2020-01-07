رياضة | رسميا.. أحمد ساري مديرا فنيا لنجوم المستقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. أحمد ساري مديرا فنيا لنجوم المستقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الفريق الأول لكرة القدم بنادي نجوم المستقبل، إختيار أحمد ساري، للعمل في منصب المدير الفني، خلال منافسات الدور الثاني، لمجموعة القاهرة، من مسابقة دوري القسم الثاني.

وكان أحمد عيد عبد الملك قد تولى مهمة الإدارة الفنية، للنجوم، في لقاء الزرقا السابق، بشكل مؤقت، ليتولى منصب مدير الكرة، بالنجوم، عقب التعاقد مع ساري.

ويضم الجهاز المعاون لساري، كلًا من، عبد السلام نجاح، وباسم عبد الستار، مدربين، وأحمد عيد عبد الملك مديرا للكرة.

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ويحتل فريق النجوم المركز التاسع برصيد 14 نقطة، في جدول ترتيب فرق المجموعة الثانية، عقب ختام الدور الأول.

ويحتل سيراميكا صدارة المجموعة الثانية، عقب ختام منافسات الدور الأول برصيد 27 نقطة، وكانت الجولة الأخيرة، للدور الأول قد شهدت فوز النجوم على الزرقا بهدفين دون مقابل، وتعادل منتخب السويس مع القناة بدون أهداف، وسقوط المريخ على ملعبه أمام بتروجت، بثلاثية نظيفة، وخسارة جمهورية شبين على ملعبه من سيراميكا بهدف، وفوز كوكاكولا على الترسانة بنفس النتيجة، وتغلب الداخلية على النصر بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات الدور الثاني، لمسابقة دوري القسم الثاني أيام 19 و20و21 يناير الحالي.