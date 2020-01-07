رياضة | فيتوريا: لن أرحل عن تدريب النصر السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فيتوريا: لن أرحل عن تدريب النصر السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، عن مستقبله مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأجرى فيتوريا حوارًا مع القناة "الحادية عشر البرتغالية"، للحديث عن إنجازاته مع العالمي وسر عودة الفريق للبطولات، والفوز بكأس السوبر السعودي مؤخرًا.

وأكد فيتوريا، أنه يعيش أفضل فتراته داخل المملكة العربية السعودية، وليست لديه النية في الرحيل عن تدريب الفريق، موضحًا أنه جاء إلى هنا من أجل صنع التحديات ويشعر حاليًا بالرضا في هذه التجربة.

وكان النصر قد تعاقد مع فيتوريا في يناير 2019، بعقد مدته موسم ونصف، نجح خلال تلك الفترة في التتويج بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والسوبر السعودي.

وحقق النصر بطولة السوبر السعودي على حساب التعاون، بضربات الجزاء الترجيحية، ليسجل العالمي أول ألقابه في تلك البطولة وهذا العام الجديد.