رياضة | تصريح جوارديولا يستفز مانشستر يونايتد قبل قمة الليلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تصريح جوارديولا يستفز مانشستر يونايتد قبل قمة الليلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استفز بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي ناديي ريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي مشيرًا إلى أنه يفضل جزر المالديف على تدريبهما في المستقبل.

وقال جوارديولا لصحيفة ذا صن البريطانية: "بعد تدريب مانشستر سيتي أفضل الاعتزال وترك كرة القدم ولعب الجولف بدلاً من تدريب مانشستر يونايتد أو ريال مدريد".

Advertisements

وعند سؤاله إذا عرض عليه تدريب ريال مدريد أو يونايد ولم يكن هناك أي عمل غيره قال: "سأكون في جزر المالديف إن لم تصلني أي عروض، ولكن لا ربما ليس جزر المالديف لأنها لا تحتوي على ملاعب جولف".

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة مانشستر يونايتد في مباراة ذهاب نصف نهائي بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، مساء اليوم على ملعب الأولد ترافورد.