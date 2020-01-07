رياضة | تقارير: برشلونة يقاطع الميركاتو الشتوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقارير: برشلونة يقاطع الميركاتو الشتوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت بعض التقارير أن أن فريق برلونة لا يفكر بأن يقوم بأي تعاقدات خلال نافذة الانتقالات لشهر يناير.

تم ربط اسم العملاق الكتالوني بالعديد من الأسماء الكبيرة في الأشهر الأخيرة في وقت يُتوقع فيه أن تكون المصاريف أيضًا في كامب نو بعد نصف الافتتاح المختلط للموسم.

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ومع ذلك ، في حين أن المغادرين لا يزالون يتحققون ، تدعي ماركا أن إرنستو فالفيردي سعيد حاليًا بقوة فريقه.

يشير التقرير إلى أن مدير برشلونة يعتزم تسليم دقائق لكل عضو من أعضاء مجموعته العليا خلال الأشهر الخمسة المقبلة.

ومع ذلك ، لا يزال هناك اهتمام بآرتورو فيدال وجان كلير توديبو ، حيث يتم ترك التسلسل الهرمي للنادي لتقييم إيجابيات وسلبيات إعطاء الضوء الأخضر لمغادرتهم في الأسابيع المقبلة.