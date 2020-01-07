رياضة | السوبر الإسباني فرصة ذهبية لجريزمان لاستعادة البريق المفقود

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السوبر الإسباني فرصة ذهبية لجريزمان لاستعادة البريق المفقود والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف فريق نادي برشلونة في مستهل مشواره ببطولة كأس السوبر الإسباني فريق نادي أتلتيكو مدريد يوم التاسع من شهر يناير الجاري ضمن مباريات الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر الإسباني التي تقام على المملكة العربية السعودية للمرة الأولى بالنظام الجديد.

وينتظر الفائز من مباراة البلوجرانا ضد الروخيبلانكوس في المباراة النهائية الفائز من المباراة الأخرى التي تجمع بين فريقي ريال مدريد وفالنسيا حيث تستمر السعودية في نهج استضافة الأحداث الكبرى وحصلت على بطولة السوبر الإسباني بعد السوبر الإيطالي.

وعلى الرغم من الشعبية الجارفة التي يتوفر عليها الأرجنتيني ليونيل ميسي أسطورة الفريق الكتالوني في الدول العربية والشرق الأوسط إلا أنه من المتوقع أن يسحب الفرنسي أنطوان جريزمان الأضواء منه هذه المرة بسبب مواجهته لفريقه السابق.

وفي السطور التالية يسلط معكم " الخليج 365 الرياضي " الفرصة الذهبية التي يسعى جريزمان للتمسك بها من أجل إستعادة بريقه المفقود مع أبناء إرنستو فالفيردي والتأكيد على مكانته كنجم كبير.

المستوى غير المقنع

البداية مع المستويات غير المقنعة والتي يقدمها اللاعب منذ توقيعه للعملاق الإسباني حيث لم يظهر اللاعب بالكيفية التي عرفها عليه الجمهور مع فريقه السابق أتلتيكو مدريد ما يضع عليه الكثير من الضغوطات من جانب المشجعين .

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وقبل السوبر الإسباني خاض جريزمان مع برشلونة ثلاثة وعشرين (23) مباراة ما بين الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا ونجح في تسجيل ثمانية أهداف وتكفل بصناعة أربعة آخرين لزملائه في الفريق .

ويعتبر جريزمان ثالث هدافي الدوري الإسباني من جانب برشلونة بعد الثنائي ليونيل ميسي ولويس سواريز لكن عشاق الفريق الكتالوني كانوا يعقدون عليه أكثر من ذلك بكثير بسبب تقدم الثنائي الهجومي للفريق في العمر .

العودة المنتظرة

ويأمل الجميع في أن تكون بطولة كأس السوبر الإسباني العودة الحقيقة لمستوى الفرنسي وأن تكون مواجهة فريق السابقة بمثابة نقطة إنطلاق تمكنه من إمتاع الجماهير سواًء بتسجيل الأهداف أو صناعتها.

وتأتي المباراة بعد لقاء الليجا الذي أقيم بين الفريقين على ملعب الواندا ميتروبوليتانو وتلقى خلاله اللاعب الفرنسي سيل جارف من الإنتقادات والهجوم القوي من جانب جماهير فريقه السابق حيث ظهر دون فاعلية أو خطورة قبل أن يحسم ميسي اللقاء بهدف قاتل.

فهل تمثل مباراة أتلتيكو مدريد نقطة إنطلاقة جريزمان لإستعادة البريق المفقود وكسب ثقة الجماهير ؟