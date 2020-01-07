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رياضة | وافته المنية اليوم.. المرض الذي أودى بحياة خميس العويران

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جاءت عناوين الصحف والتقارير الإخبارية محزنة للجماهير في كل مكان اليوم الثلاثاء ، بعد تلقيها نبأ وفاة نجم من نجوم المملكة السابقين، وهو خميس العويران، عن عمر يناهز 46 عاما بعد صراع مع المرض.

المرض الذي أودى بحياة خميس العويران

يتساءل البعض ما هو سبب وفاة نجم الكرة السعودية السابق في سن مبكر، ولعل من أبرز التقارير الواردة أن خميس العويران تعرض للإصابة بسرطان الدماغ منذ عدة أشهر.

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ورغم أن العويران سافر إلى الخارج لتلقي العلاج لكن المرض كان قد أصابه بشكل كبير وأصاب ذراعه وقدمه وأثر على الأطراف، وهذا ما أظهرته صورة قبل عدة أشهر. 

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خميس حمد عويران الدوسري هو من مواليد 8 سبتمبر 1973 - 7 يناير 2020، لاعب كرة قدم سعودي، لَعْب لنادي الاتحاد السعودي بعد انتقاله من نادي الهلال السعودي.

خميس هو ابن عم اللاعب سعيد العويران وابن خالة اللاعب عبد الله الجمعان، وتوفي اليوم الثلاثاء عن عمر يناهز الـ 46.

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الأندية التي لعب لها خميس العويران:

الهلال السعودي 1987-2001 

الاتحاد السعودي 2001-2005

لعب للمنتخب السعودي الأول (1994-2004)

اعتزل كرة القدم نهاية عام 2004

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