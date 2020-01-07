رياضة | جوارديولا يحرج ريال مدريد: أفضل المالديف والجولف على تدريبه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جوارديولا يحرج ريال مدريد: أفضل المالديف والجولف على تدريبه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أحرج بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي ناديي ريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي مؤكدًا أنه يفضل جزر المالديف على تدريبهما في المستقبل.

وقال جوارديولا في تصريحات لصحيفة the Sun البريطانية: "بعد تدريب مانشستر سيتي أفضل الاعتزال وترك كرة القدم ولعب الجولف بدلاً من تدريب مانشستر يونايتد أو ريال مدريد".

Advertisements

وعند سؤاله إذا عرض عليه تدريب ريال مدريد أو يونايد ولم يكن هناك أي عمل غيره قال: "سأكون في جزر المالديف إن لم تصلني أي عروض، ولكن لا ربما ليس جزر المالديف لأنها لا تحتوي على ملاعب جولف".

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة مانشستر يونايتد في مباراة ذهاب نصف نهائي بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، مساء اليوم على ملعب الأولد ترافورد.