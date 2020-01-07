رياضة | أرقام الحيرة لـ"كهربا" في الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أرقام الحيرة لـ"كهربا" في الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يفاضل محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بين ثلاث أرقام لارتداء أحدهم خلال مشاركاته بمنافسات دوري أبطال إفريقيا.

وكان سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق أعلن قيد كهربا، في القائمة الإفريقية وتواجده خلال مباراة الفريق أمام بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي، بعدما شارك محليًا.

وشارك كهربا مع فريقه بالدوري العام بأولى مبارياته أمام إف سي مصر عقب انضمامه بصفة رسمية خلال الشتاء الحالي، وارتدى القميص رقم 26 خلال ظهوره الأول.

ومن المقرر أن يختار كهربا رقمه الإفريقي، حيث لم يتبق سوى ثلاث أرقام وهم 26 و 3 و 23 حيث حصل سعد سمير مدافع الفريق على الرقم 20 قبل أن يُصاب ويغيب لما يقرب من 8 أشهر.

وتأتي قائمة الأهلي الإفريقية بالأرقام كالآتي:

Advertisements

حراسة المرمى: محمد الشناوي (16) - علي لطفي (13) - شريف اكرامي (1).

خط الدفاع: محمد هاني (30) – أحمد فتحي (24) - رامي ربيعة (5) – أيمن أشرف (12) – ياسر إبراهيم (6) - سعد سمير (20) - محمود متولي (4) – على معلول (21) - محمود وحيد (2).

خط الوسط: أليو ديانج (15) – حمدي فتحي (8) – عمرو السولية (17) – حسام عاشور (25) - صالح جمعة (10) – محمد مجدي أفشة (19) – وليد سليمان (11) – أحمد الشيخ (22) – حسين الشحات (14) – رمضان صبحي (7) – جيرالدو (29) – محمود عبد المنعم كهربا.

خط الهجوم: وليد أزارو (9) – مروان محسن (18) – صلاح محسن (27) – جونيور أجايي (28).

ويستعد الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، لمواجهة بلاتينوم ستارز الزيمبابوي، خارج الديار ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.