رياضة | وفاة نجم المنتخب السعودي السابق خميس العويران

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وفاة نجم المنتخب السعودي السابق خميس العويران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توفى لاعب المنتخب السعودى السابق وناديى الهلال والاتحاد، خميس العويران، صباح اليوم الثلاثاء، بعد صراع مع المرض.

وقد أجرى خميس العويران عملية جراحية بعد تعرضه لوعكة صحية، دخل على إثرها المستشفى قبل عام فى مدينة الملك فهد الطبية.

ونشر سعيد العويران، ابن عم اللاعب، على موقع التدوين العالمى: "البقاء لله.. ببالغ الآسى والحزن أنعى أخى وابن عمى الغالى خميس بن حمد العويران، والذى وافاه الأجل وانتقل إلى الرفيق الأعلى فجر هذا اليوم فى رحلة صراعه الطويل مع المرض، وسيصلى عليه بعد صلاة عصر اليوم الثلاثاء فى جامع البواردى بحى العزيزية.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

يذكر أن اللاعب الراحل خميس العويران لعب للهلال لأربع مواسم فى الفترة ما بين 1997 إلى 2001، ثم انتقل إلى الاتحاد ما بين 2001 وحتى 2007، واعتزل اللعب بعد انتهاء فترته بالنادي.