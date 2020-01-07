رياضة | شريف إكرامي يعود للأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شريف إكرامي يعود للأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتظم شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في التدريبات الجماعية للفريق بشكل تدريجي بداية من غدٍ الأربعاء.

وقال الدكتور خالد محمود طبيب الفريق، إن إكرامي بدأ في التعافي من آلام عضلة السمانة، وسيكون جاهزا للدخول في قائمة الفريق المقبلة وفقا لرؤية السويسري رينيه فايلر المدير الفني.

وغاب شريف إكرامي عن المشاركة في التدريبات الجماعية والمباريات؛ بسبب شكواه من آلام في عضلة السمانة.

ويستعد الأهلي لمواجهة بلاتينيوم بطل زيمبابوي السبت المقبل على ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.