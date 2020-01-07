رياضة | عاجل.. الأهلي يحسم مشاركة حسين الشحات ضد بلاتينيوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الأهلي يحسم مشاركة حسين الشحات ضد بلاتينيوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل حسين الشحات لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خوض تدريباته البدنية والتأهيلية منفردة، ضمن برنامج تجهيزه للحاق بمباراة بلاتينيوم بطل زيمبابوي.

وأوضح الجهاز الطبي للأهلي أن اللاعب سيكون جاهزًا لمباراة الفريق المقبلة، بعد انتهاء برنامجه التأهيلي وتعافيه تماما من الإصابة.

وغاب حسين الشحات عن مباراتي الأهلي الأخيريتين أمام مصر المقاصة، ونادي اف سي مصر؛ بسبب إصابته بإجهاد شديد في العضلة الضامة.

ويستعد الأهلي لمواجهة بلاتينيوم بطل زيمبابوي السبت المقبل على ملعب الأخير في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.