رياضة | عبد الحفيظ يتحدث عن مواجهة بلاتينيوم في زيمبابوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عبد الحفيظ يتحدث عن مواجهة بلاتينيوم في زيمبابوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شدد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، على أهمية وصعوبة مواجهة الأهلي المقبلة أمام بلاتينيوم، المقرر إقامتها يوم السبت المقبل، في زيمبابوي، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وأضاف مدير الكرة أن الأهلي يطمح في تحقيق نتيجة إيجابية أمام بلاتينيوم، بعد اشتداد المنافسة وتقارب فرص الصعود لدور الثمانية مع معظم فرق المجموعة.

وقال عبد الحفيظ إن حالة الطقس في زيمبابوي جيدة، ونتمنى أن تكون أجواء اللقاء بالكامل من أرضية الملعب والنتيجة في صالح الأهلي.

وأوضح مدير الكرة أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني سيحدد برنامج الفريق، وموعد المران وغيرها من الأمور التنظيمية عقب وصول البعثة إلى زيمبابوي.